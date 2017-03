Goodgame Studios hat viele Änderungen an Goodgame Empire in Arbeit, die innerhalb der nächsten Monate ins Spiel eingebaut werden sollen.

Der Hamburger Entwickler und Publisher Goodgame Studios hat im offiziellen Forum seines kostenlosen Strategiespiels Goodgame Empire einen ganzen Haufen an Informationen zu den Änderungen preisgegeben, die für das zweite und dritte Quartal 2017 geplant sind. Dabei geht es weniger um neue Inhalte, als vielmehr um Balancing-Anpassungen. Aber auch auf technischer Seite soll sich in der nahen Zukunft einiges tun. Das Entwicklerteam arbeitet nach wie vor eifrig daran, die Performance von Goodgame Empire zu verbessern.

Unter anderem sollen im ersten Quartal die Reaktionszeiten der Server verkürzt werden. Außerdem wird daran gewerkelt, die Leistung für alle großen Events im Spiel zu stabilisieren. Apropos Events: Für Ostern hat Goodgame Studios schon mal ein In-Game-Ereignis angekündigt, das dem aktuellen Event zum St. Patrick’s Day ähneln soll. Auch zum wichtigsten Feiertag der Christen werdet ihr in Goodgame Empire gegen feindliche Einheiten kämpfen, um einen neuen Aussehensgegenstand zu erlangen.

Kommen wir nun zu den geplanten Änderungen an der Spielbalance. Eines der großen

Themen sind die Edelsteine: Für die Exemplare, die normale Ausrüstungseffekte haben (also etwa die Kampfkraft der Nah- und Fernkämpfer erhöhen), gilt nicht die derzeitige Wertobergrenze für Ausrüstungsgegenstände. Das führt dazu, dass Besitzer einzigartiger Edelsteine große Vorteile gegenüber anderen Leuten im PvP haben, so Goodgame Studios. Zudem sei es für diese Spieler viel zu einfach, Raubritter zu besiegen. Also kamen die Entwickler nun zu dem Entschluss, eine konsistente Wertobergrenze einzufügen. Das Ganze soll noch ausgiebig auf dem Closed-Beta-Server von Goodgame Empire getestet werden. Zudem soll es eine übersichtlichere Gesamtanzeige von Ausrüstungseffekten geben.