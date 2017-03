Der Hamburger Entwickler und Publisher Goodgame Studios hat ein neues Update für sein kostenloses Strategiespiel Goodgame Empire veröffentlicht. Das soll nicht nur für eine bessere Performance sorgen, sondern hat auch ein kleines Event zum baldigen St. Patrick’s Day im Gepäck. In dem Browserspiel spielt der Gedenktag an den irischen Bischof Patrick zwar keine ganz so große Rolle wie im Aufbauspiel Goodgame Big Farm, aber das macht die Sache nicht weniger interessant.

Euch erwartet eine neue Variante des Raubritterkönigs. Dessen Festung wird in ein thematisch passendes Aussehen gehüllt und somit zur Kleeblatt-Festung. Außerdem könnt ihr Einheiten rekrutieren, die von der Symbolik des St. Patrick’s Day inspiriert sind. Gelingt es euch, den Raubritterkönig zu bezwingen, erhaltet ihr einen besonderen Aussehensgegenstand als Belohnung, mit dem ihr all eure Burgen, Außenposten oder auch eure Hauptstadt in Goodgame Empire in an den St. Patrick’s Day angelehnte Festungen verwandelt. Soll heißen: Sie alle werden mit grünen Hüten verziert. Dieser Effekt hält 14 Tage lang an.