Goodgame Empire: Der neue König ist im Lande!

Morgen startet das Event "Königs Erik Herausforderung" in Goodgame Empire, an dem sich zuletzt schon Spieler von Empire: Four Kingdoms versuchen konnten.

Vor nicht einmal zwei Wochen begann in dem kostenlosen Mobilegame Empire: Four Kingdoms ein neues Event, bei dem der König Erik in sein Reich zurückgekehrt ist. Und da der Strategietitel ein Ableger von Goodgame Empire für die Smartphones und Tablets ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Event auch in der Browser-Version starten würde. Genau das ist diese Woche der Fall. Morgen beginnt der Spaß, der bis zum 22. März andauern wird.

Monument der Thronfolge

Inhaltlich ist „König Eriks Herausforderung“ in Goodgame Empire identisch mit der Variante in Empire: Four Kingdoms. Der König musste einst fliehen, als Raubritter in den Palast eindrangen und seine Familie ermordeten. Erik kam mit dem Leben davon und versteckte sich daraufhin für mehrere Jahre. Nun ist er zurückgekehrt, um den Thron zurückzufordern und Rache an den Schurken zu nehmen. Dabei braucht er eure Hilfe, doch ihr müsst ihm auch beweisen, dass ihr in der Lage seid, es mit jedem Gegner aufzunehmen.

Also stellt ihr euch in dem Event Nomaden, Fremden, und Samurai in den Weg. Von der Struktur her erinnert das Ganze sehr an die Eismeisterschaft. Auch diesmal sammelt ihr Punkte für jeden Sieg in einem Gefecht und steigt in der Rangliste auf. Euch erwarten zahlreiche Belohnungen in Form von Werkzeugen, Truppen, Helden und Ausrüstungsgegenständen. Habt ihr in Goodgame Empire Stufe 10 erreicht, könnt ihr obendrein eine besondere Dekoration für eure Stadt ergattern: das „Monument der Thronfolge“, das den jungen König Erik mit seinem Vater zeigt.

Neben dem Event bietet Goodgame Empire neuerdings auch ein frisches Tutorial, in dem König Erik die neuen Spieler in die Mechaniken des Browserspiels einweist. Außerdem wurde die Webseite des Titels von http auf https umgestellt, so dass euer Browser sie nicht mehr als unsichere Seite einstufen sollte.

Quelle: offizielles Forum