Goodgame Empire: Die zweite Eismeisterschaft steht an

Wenn ihr nun an den verschiedenen Events teilnehmt und euch in den Kämpfen gegen die KI-Feinde gut schlagt, sammelt ihr fleißig Punkte. Auf diese Art und Weise erspielt ihr euch tolle Belohnungen wie Truppen, Werkzeuge und sogar einzigartige Ausrüstungsgegenstände oder Helden. Ihr merkt also: Es lohnt sich, während der Eismeisterschaft ordentlich Goodgame Empire zu spielen und es mit den verschiedenen Herausforderungen aufzunehmen.

Ende des vergangenen Jahres startete der Hamburger Entwickler und Publisher Goodgame Studios ein großes Event in seinem kostenlosen Strategiespiel Goodgame Empire: die Eismeisterschaft . Wie der Titel es vermuten lässt, handelte es sich dabei um einen Wettbewerb, der mehrere kleinere Events umfasste, etwa die Invasionen der Samurai oder Nomaden. Solltet ihr das Ganze verpasst haben, habt ihr ab heute die Gelegenheit, bei der zweiten Eismeisterschaft dabei zu sein. Die hat nun mit der Invasion der Samurai begonnen, die bis zum 27. Januar andauert. Daraufhin folgen die Invasion der Blutkrähen und die der Nomaden sowie der Krieg der Imperien, bevor sich dann nochmal die Invasionen der Samurai und der Blutkrähen wiederholen. Die Eismeisterschaft Nummer 2 in Goodgame Empire endet am 17. Februar.

In Goodgame Empire baut ihr euer eigenes Reich auf. Das bedeutet, ihr kümmert euch nicht nur darum, eure Hauptstadt immer größer werden zu lassen, sondern rekrutiert auch eine Armee und zieht gegen KI-Gegner oder eben menschliche Spieler in den Krieg, um so neue Territorien zu erobern und Ressourcen zu erbeuten. Wer will, kann sich aber auch mit anderen Leuten verbünden und gemeinsam die Macht in der Welt an sich reißen. Goodgame Empire ist kostenlos im Browser spielbar oder als App unter dem Titel Empire: Four Kingdoms.

Quelle: offizielle Webseite