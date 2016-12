Goodgame Empire: Die Eismeisterschaft der Burgherren

Weihnachtlich geht es derzeit in sehr vielen Onlinegames zu, Goodgame Empire soll da keine Ausnahme bilden. In dieser Woche hat Entwickler und Publisher Goodgame Studios (Goodgame Big Farm) den Startschuss für das große Winter-Event im Aufbau-Strategiespiel gegeben. Der Titel der Veranstaltung heißt „Eismeisterschaft“ und das klingt nicht nur kompetitiv, sondern führt euch tatsächlich in zahlreiche Auseinandersetzungen. Ein allzu besinnliches Weihnachtsevent wäre schließlich auch nicht passend für Goodgame Empire, wo Kriege und Eroberungsfeldzüge an der Tagesordnung sind.

Bei der Eismeisterschaft kämpft ihr gegen andere Imperatoren, NPC-Nomaden und die Samurai und könnt, wenn ihr euch gut schlagt, nützliche Preise gewinnen. Wenn ihr an den zahlreichen Veranstaltungen in der Weihnachtszeit teilnehmt, bekommt ihr dafür Punkte, die ihr in Gewinne umtauschen könnt. Unter anderem gibt es Werkzeuge, Helden und mächtige Ausrüstungsgegenstände abzuräumen. Mitmachen lohnt sich also. Und damit beim Winter-Event in Goodgame Empire auch richtig winterliche Stimmung aufkommt, fängt es in der Spielwelt an zu schneien. Eure eigene Burg betrifft das zwar nicht, aber die Weltkarte erstrahlt in glitzerndem Weiß.

Die Eismeisterschaft in dem kostenlosen Browserspiel dauert etwa einen Monat. Ihr habt bis zum 15. Januar Zeit, um möglichst viele Punkte zu sammeln und euch Preise zu sichern.

Übrigens: Wie sich das im Advent so gehört, gibt sich Goodgame Studios derzeit ziemlich spendabel. Jeden Sonntag bekommt ihr ein Geschenk und zu Weihnachten gibt es noch mal etwas Besonderes als Bonus. Details dazu findet ihr auf der Facebook-Seite des Spiels.

