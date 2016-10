Goodgame Empire: Ausblick auf kommende Updates

Wie eingangs schon erwähnt, spielt auch das Balancing bei den Arbeiten an neuen Updates für Goodgame Empire eine große Rolle. Die Entwickler wollen erreichen, dass sich das Verteidigen wieder lohnt. So sollen Stärke, Kosten und Produktionszeit mancher Einheiten angepasst werden. Auch die sekundären Defensivwerte von Verteidigern und die Effektivität von Edelsteinen haben die Entwickler im Blick.

Der Hamburger Entwickler Goodgame Studios hat verraten, welche Pläne es für die verbleibenden Monate dieses Jahres in Bezug auf das kostenlose Strategiespiel Goodgame Empire gibt. Im Mittelpunkt stehen zwei wichtige Bereiche: technische Verbesserungen und das Balancing. So ist das Team zum Beispiel damit beschäftigt, Bugs zu entfernen. Laut eigener Aussage hat Goodgame schon 50 Prozent der Fehler ausgemerzt, bis Jahresende sollen die übrigen Bugs entfernt werden.

Zu guter Letzt hat sich Goodgame Studios für den Rest des Jahres noch die Überarbeitung der Königreichrohstoffe vorgenommen. Hier will das Team an den Produktionswerten aller Rohstoffgebäude in den Königreichen, an den Kosten von Gebäuden und Werkzeugen oder den Steuern für Transporte von Rohstoffen zwischen den Reichen feilen.

Quelle: Offizielle Webseite