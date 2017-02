Empire – Four Kingdoms: Eine königliche Herausforderung

Beim neuen Event in Empire: Four Kingdom müsst ihr König Erik der Erbauer beweisen, dass ihr eine große Hilfe für ihn seid, wenn er seine Rache bekommt.

Etwas Großes ist in der Welt des kostenlosen Mobilegames Empire: Four Kingdoms, dem Ableger des Browserspiels Goodgame Empire , geschehen: Erik der Erbauer, ein echter König, ist in sein Reich zurückgekehrt. Der hat kein leichtes Leben gehabt: Die grauenvollen Raubritter hatten einst den königlichen Palast gestürmt und die Familie des Herrschers umgebracht. Erik konnte entkommen und versteckte sich für mehre Jahre. Nun ist er wieder da und benötigt eure Hilfe, um seinen Thron zurückzuerobern und den Schurken das Handwerk zu legen. Der König gibt zunächst nur im Mobilegame die Ehre, wird sich aber auch bald im Browsergame blicken lassen.

Das Kala-Set

Allerdings vertraut der König nicht jedem dahergelaufenen Krieger. Ihr müsst ihm zunächst einmal beweisen, dass ihr die Fähigkeiten habt, ihm bei seinem Vorhaben zu helfen. Dazu gibt es nun in Empire: Four Kingdoms eine neue Herausforderung, bei der ihr die Fremden, die Nomaden und die Samurai bekämpft. Ähnlich wie bei der Eismeisterschaft oder dem Gold-Festival sammelt ihr für die Teilnahme an diesen Events Punkte. Je höher euer Punktestand am Ende ausfällt, desto mehr und bessere Belohnungen erwarten euch.

Bei dem aktuellen Event in Empire: Four Kingdoms gibt es einen ganzen Haufen unterschiedlicher Preise zu gewinnen. Das fängt an bei Werkzeugen, Truppen und Helden und geht bis zu neuen einzigartigen Ausrüstungsgegenständen. Hierbei handelt es sich um das Kala-Set, das unter anderem aus einem Brustharnisch, einem Säbel, einem Helm und einer Laterne besteht, die allesamt mit ordentlichen Attributsboni daherkommen. Dazu kommen noch zahlreiche Juwelen, die mit Kala in Verbindung stehen. Je mehr von Items ihr besitzt, desto höher fällt der Setbonus aus.

Des Weiteren habt ihr, solltet ihr Stufe 10 in Empire: Four Kingdoms erreicht haben, die Chance, eine besondere Dekoration zu gewinnen: das „Monument der Thronfolge“. Dabei handelt es sich um eine Skulptur von Erik und seinem Vater.

Quelle: offizielles Forum