Am Freitag kommt euch König Midas in Empire: Four Kingdoms besuchen. Deshalb gibt es ein passendes Event, bei dem ihr viele Dinge gewinnen könnt.

Am 25. November erhält das kostenlose Mobilegame Empire: Four Kingdoms ein umfangreiches Update, mit dem zeitgleich auch ein Langzeit-Event starten wird. Das sogenannte Goldfest wird 20 bis 30 Tage dauern und stellt den berühmten König Midas in den Mittelpunkt. Diese Sagenfigur, die alles in Gold verwandelt, was sie berührt, kommt zu Besuch in die Königreiche des Strategiespiels. Das muss gefeiert werden und deshalb gibt es eben besagtes Goldfest. Dabei müsst ihr Aufgaben in anderen Events, etwa der „Invasion der Fremden“, erfüllen, um Punkte zu sammeln.

Erreicht ihr bestimmte Punktzahlen, werdet ihr dafür mit Truppen, Werkzeugen, Losen, Glückstalern, Boostern, Edelsteinen und vielen weiteren Dingen belohnt. Das Highlight beim Goldfest in Empire: Four Kingdoms ist ein neues Ausrüstungsset: die Rüstung von König Midas persönlich. Habt ihr euch alle Aktivitätsbelohnungen einmal erspielt, bevor das Event endet, geht es wieder von vorne los. Allerdings benötigt ihr dann doppelt so viele Punkte für jeden einzelnen Preis.