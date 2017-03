Die Phönixeier enthalten aber nicht nur diverse Items, die euch beim Ausbau eurer Stadt nützlich sein werden. Hin und wieder zieht ihr auch Phönixfedern aus den Eiern, die ihr wiederum gegen noch bessere Belohnungen eintauschen könnt. Ihr merkt also: Beim Oster-Event in Elvenar gibt es eine Menge für euch zu tun. Ihr habt genügend Zeit, um alle Preise zu ergattern. Das Event läuft nämlich bis zum 17. April und dauert somit volle vier Wochen.

Auch in den anderen Spielen von InnoGames wird es in der nahen Zukunft große Events geben. In Forge of Empires startet am 28. März das Kirschblütenfest, über das wir bereits berichtet haben. In Grepolis beginnt am 3. April die „Prüfung der Schleuderer“, deren Inhalte bis zum 1. Mai verfügbar sein werden. Und auch in The West wird Ostern gefeiert, in dem Fall vom 3. bis 24. April.

