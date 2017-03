Elvenar: Änderungen an Turnieren angekündigt

Die Turniere in Elvenar werden in Kürze einige Änderungen erfahren, die euch Spieler jedoch sehr erfreuen dürften.

In diesem Jahr hat der Hamburger Entwickler und Publisher InnoGames die Turniere in seinem kostenlosen Strategiespiel Elvenar dahingehend geändert, dass sie ein Feature für Gemeinschaften sind. Nun hat das Team weitere umfangreiche Anpassungen an den Wettkämpfen angekündigt, nachdem es von den Spielern jede Menge Feedback zu diesem Thema erhalten habe. Unter anderem wird die Anzahl an Begegnungen in einer Turnierprovinz von acht auf vier Stück reduziert. Im Gegenzug werden die Größe eurer und die der gegnerischen Truppen erhöht. Dadurch soll denjenigen, die sich in den Turnieren mit Gefechten Ruhm erarbeiten wollen, einiges an Zeit erspart werden.

Die geringere Anzahl an Begegnungen bedingt laut InnoGames eine Anpassung der Turnierpunkte, die ihr pro Begegnung erhaltet. Dadurch soll es zudem attraktiver werden, überhaupt an den Wettkämpfen teilzunehmen, auch wenn ihr nicht jeden Tag Zeit habt, um euch in den Turnieren in Elvenar zu beweisen. Ihr bekommt also auch dann genügend Punkte, wenn ihr nicht ständig online sein könnt. Zudem bedarf es weniger Punkte, um die Belohnungstruhen zu erringen.