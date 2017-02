Elvenar: Das Valentinstag-Event ist gestartet

Der Valentinstag ist ja eigentlich noch ein paar Tage entfernt – um genau zu sein, fast zwei Wochen. Das hält den Hamburger Entwickler und Publisher InnoGames aber nicht davon ab, schon in dieser Woche das passende Event in dem kostenlosen Strategiespiel Elvenar an den Start zu bringen. Dabei steht der umherfahrende Barde Tandulien im Mittelpunkt. Er ist derzeit auf Besuch in eurer Stadt und erzählt euch eine sehr romantische Geschichte. In der geht es um Gaelagil Flusslauf, die Prinzessin der Waldelfen vom unberührten Wald, und ihre Begegnung mit dem Pferdeklopfer Burukbrak, dem Sohn des Drachenfressers Wumanok. Ja, tatsächlich erzählt Tandulien euch die Geschichte über eine Liebe zwischen einer süßen Waldelfin und einem kräftigen Ork.

Allerdings fungiert der Barde nicht als alleiniger Erzähler. Verschiedene Charaktere helfen ihm dabei, doch damit sie euch neue Teile der Geschichte vortragen, müsst ihr dafür auch etwas tun. Beim Valentinstag-Event in Elvenar erwarten euch diverse Quests, die es zu erfüllen gilt.