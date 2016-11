Elvenar: Details zum Winter-Event

In den vergangenen Tagen ist es ziemlich kalt geworden. An dem einen Tag herrschte noch recht gemütliches Herbstwetter, am nächsten fühlte es sich so an, als wäre der Winter über Nacht gekommen. Und mancherorts hat es ja sogar schon geschneit. Für den Entwickler und Publisher InnoGames aus Hamburg ist das ein guter Zeitpunkt, um das kommende Winter-Event in dem kostenlosen Aufbauspiel Elvenar schon mal anzuteasern. Wann genau es an den Start gehen soll, hat das Unternehmen noch nicht verraten. Auch über die Dauer des Events ist nichts bekannt. Aber dafür wissen wir schon mal ungefähr, welche Inhalte euch dabei erwarten.

Beim „Schneegestöber“-Event im Browserspiel Elvenar wird eure Menschen- oder Elfenstadt richtig schön eingeschneit. Das sorgt aber nicht nur für die zur Jahreszeit passende Stimmung, sondern hat auch einen spielerischen Vorteil. Denn immer wieder könnt ihr Schneeflocken einsammeln, die ihr anschließend gegen tolle Geschenke eintauscht. Worum es sich bei den Präsenten handelt, müsst ihr selbst herausfinden, sobald das Event gestartet ist. Hierzu hat InnoGames noch keine Details preisgegeben.