Elvenar: Details zum Winter-Event veröffentlicht

In Elvenar steht bald das "Schneegestöber"-Event an, bei dem ihr Schneeflocken sammelt, um Geschenke zu erhalten und euch so neue Gebäude zu erspielen.

Der Winter ist da, auch wenn es in vielen Regionen Deutschlands noch gar nicht geschneit hat. Aber die Temperaturen draußen sprechen eine eindeutige Sprache. Für den Entwickler und Publisher InnoGames aus Hamburg ist das ein guter Zeitpunkt, um über das kommende Winter-Event in dem kostenlosen Aufbauspiel Elvenar zu sprechen. Das wird am 5. Dezember beginnen und ungefähr einen Monat lang dauern. Ein genaues Enddatum ist noch nicht bekannt.

In den Geschenkpaketen verbergen sich allerlei Items. Was für Belohnungen ihr erhaltet, hängt vom Zufall ab. Jeden Tag wird es in Elvenar auch einen exklusiven Preis geben, etwa eine schicke Dekoration für eure Stadt. Zusätzlich erhaltet ihr für jedes geöffnete Paket Schneekugeln. Die benötigt ihr, um die speziellen Wintergebäude freizuschalten. Beim Winter-Event in Elvenar warten mehr als 20 neue Häuser und andere Objekte darauf, von euch erspielt zu werden, beispielsweise ein Iglu, ein festlich geschmückter Baum oder die Statuen zweier Hirsche. Es wird sich also mehr als bezahlt machen, in der Vor- und Weihnachtszeit regelmäßig eurer Stadt in Elvenar einen Besuch abzustatten und die Schneeflocken einzusammeln.

Quelle: Pressemitteilung / InnoGames TV