Elvenar: Neues Gastvolk "Waldelfen" ist angekommen

Der Hamburger Entwickler und Publisher InnoGames (Grepolis, Die Stämme) hat ein umfangreiches Update für sein kostenloses Aufbauspiel Elvenar veröffentlicht. Neben ein paar Balancing-Verbesserungen und Bugfixes gibt es vor allem viele neue Inhalte, die für frischen Wind in der Fantasy-Welt des Browserspiels sorgen. In erster Linie hätten wir da das neue Gastvolk der Waldelfen. Die stark naturverbundenen Spitzohren bringen neue Gebäude mit sich, die die Ressource Mana produzieren. Damit erforscht ihr neue Technologien, baut euer Hauptgebäude aus oder verlegt neue Arten von Straßen. Im Unterschied zu den vorherigen Gastvölkern in Elvenar benötigt ihr kein Portal, um die Waldelfen in eure Stadt zu holen. Schließlich sind die Baumkuschler nicht irgendwann ausgestorben, wie es etwa bei den Zwergen der Fall war.

Das ist aber längst nicht alles, InnoGames hat noch mehr für Elvenar in petto. So werden mit dem Update einige neue Einheiten implementiert, darunter zum Beispiel der Blütenmagier. Den schaltet ihr im Feen-Kapitel frei und er ist für Menschen und Elfen verfügbar. Anders sieht es da mit dem Granatwerfer aus. Diese schwere Fernkampfeinheit erwartet euch im dritten Kapitel, sofern ihr mit den Menschen spielt. Aktuell ist es noch optional, den Granatwerfer zu erforschen. Mit dem nächsten Update wird er jedoch zum Pflichtprogramm im Technologiebaum.