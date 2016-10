Elvenar: Wonky Walters‘ Kirmes zu Besuch

Elvenar

Egal ob ihr im kostenlosen Strategiespiel Elvenar des Hamburger Entwicklers und Publishers InnoGames mit den Menschen oder den Elfen spielt, eure Bevölkerung muss stets schwer schuften. Schließlich soll eure Siedlung wachsen und euer Heer immer größer und mächtiger werden. Doch ab und zu haben die Bürger eurer Stadt auch mal ein bisschen Unterhaltung und Freizeit verdient. In dieser Woche erwartet sie etwas ganz Besonderes, denn Wonky Walters kommt in eure Ortschaft und hat seine Kirmes dabei. Seit gestern Nachmittag bietet er seine Dienste im Browserspiel Elvenar an und er bleibt auch nur diese eine Woche.

Der nette Mann mit Schnauzbart und Hut führt euch über seinen Rummelplatz und bedarf eurer Hilfe. Ihr könnt ihn bei der Vorbereitung seiner Show unterstützen. Damit ihm alles gelingt, braucht er nämlich einige Dinge, die ihr produzieren könnt. Es ist natürlich sehr sinnvoll, die Quest-Reihe des „Wonky Walters“-Events in Elvenar zu spielen, denn am Ende wird der gute Kerl euch dafür reichlich entlohnen. Welche Art von Präsent Wonky Walters am Ende der Woche für tatkräftige Spieler bereithalten wird, das hat InnoGames noch nicht verraten.

Aber was wäre das Leben, wenn es nicht ab und zu auch mal eine Überraschung geben würde? Und das gilt natürlich auch für Elvenar. Ihr solltet also mal wieder einen Blick auf eure Stadt im Fantasy-Reich werfen und von dem Besuch des Kirmesbesitzers profitieren. Am Ende werden sich bestimmt nicht nur eure Bürger darüber gefreut haben, dass Wonky Walters seine Zelte in der Siedlung aufgeschlagen hat.