Echo of Soul: „Festung der Finsternis“ jetzt noch härter

Ihr kennt die "Festung der Finsternis" in Echo of Soul schon? Dann traut euch doch in die neue, härtere Version der Instanz!

Mit dem neuen Update für das kostenlose MMORPG Echo of Soul bietet der Titel von Publisher Aeria Games wieder frischen Inhalt für die fortgeschrittenen Spieler unter euch, die nach neuen Herausforderungen für ihren hochstufigen Helden suchen. Der südkoreanische Entwickler Nvius liefert euch einen neuen Raid-Dungeon. Wobei: So neu ist er gar nicht. Denn es handelt sich hierbei um eine schwierigere Variante der „Festung der Finsternis“. Mina ist zurück und benötigt mal wieder eure Hilfe, um den bösen Oberschurken Riggan zu stoppen. Damit ihr die neue Version der Festung betreten könnt, müsst ihr eine neue Pop-up-Quest in Bernica annehmen. Natürlich könnt ihr die Instanz auch über das Smart-Matching-System betreten. Der Dungeon gibt euch die Chance, neue und besonders mächtige Ausrüstungsgegenstände zu erbeuten, mit denen ihr dann gegenüber anderen Recken in Echo of Soul angeben könnt. Aber so was macht ihr natürlich nicht, denn ihr seid ja nette Spieler – oder?

Mina ist erneut auf eure Hilfe gegen Riggan angewiesen.

Neben der härteren „Festung der Finsternis“ bietet das aktuelle Update auch noch eine entscheidende Änderung an der „Feuerberg“-Instanz: Bislang habt ihr dort erst dann die „Seelenfragmente des Schwarzen Bocks“ erhalten, nachdem ihr den Endgegner besiegt habt. Fortan sind die Fragmente auf alle Bosse verteilt. Somit bekommt ihr auch dann einige Exemplare, wenn es euch nicht gelingt, alle Feinde in dem Dungeon zu bezwingen. Zu guter Letzt gibt es nicht nur ein Bugfix, sondern auch noch ein kleines Shop-Update: Das Angebot des Stores von Echo of Soul wird um drei Wunderlampen erweitert, die einst schon mal verkauft wurden. Dabei handelt es sich derzeit um Sonderangebote. Wer also in diesen Tagen zuschlägt, spart gutes Geld. Quelle: offizielle Webseite