Durango: Termin für Closed Beta des Mobile-MMORPGs steht

Das Mobile-MMO Durango geht in Kürze in eine erste, zeitlich limitierte Betaphase. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch für den Test anmelden.

Der südkoreanische Publisher Nexon lädt euch ein, euch für die Closed Beta seines kostenlosen Mobilegames Durango anzumelden. Das Unternehmen gab jüngst bekannt, dass am 13. Dezember eine erste geschlossene Testphase des MMORPGs starten wird. Die Server bleiben dann bis zum 3. Januar 2017 online, so dass ihr ausgiebig Zeit habt, den Titel auszuprobieren.

Wenn ihr euch nun fragt: „Was ist eigentlich Durango?“, wollen wir euch darauf natürlich eine Antwort geben. Simpel ausgedrückt ist das Free-to-Play-Spiel ein Ark: Survival Evolved aus der isometrischen Perspektive. Der Entwickler What! Studio entführt euch in eine Fantasy-Welt, in der es nur so vor Dinosauriern wimmelt. Ihr erkundet diverse Inseln und habt in erster Linie eine Aufgabe: überleben! Genau wie der Early-Access-Hit von Entwickler Studio Wildcard ist Durango ein Sandbox-Spiel, in dem ihr mit anderen Spielern Gemeinschaften bildet und ganze Dörfer errichtet.