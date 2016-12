Durango: Staubt einen Beta Key für das Survival-Game ab!

Durango

Im Spiel besteht eure primäre Aufgabe erst einmal darin zu überleben. Allerdings bekommt ihr es nicht mit Monstern, Zombies oder anderem untoten Getier zu tun. Stattdessen trefft ihr auf eine Spezies, die eigentlich seit Millionen Jahren als ausgestorben gilt: Dinosaurier! Ihr habt richtig gehört, in diesem Mobile Game wollen euch Tyrannosaurus Rex, Triceratops und Co. ans Leder. Doch ihr steht nicht umsonst an der Spitze der Nahrungskette und wollt diesen Platz verteidigen. Also baut ihr euch eine Basis auf, von der aus ihr alles Weitere organisiert. Ihr müsst Fallen aufstellen, für Nahrung sorgen und Nachwuchs sicherstellen. Der Handel von Gütern sowie das Zähmen von Dinosaueriern steht ebenfalls auf dem Aufgabenplan. Zudem seid ihr in der Lage, euch mit anderen Spielern zusammenzuschließen und Clans zu gründen, um euren Einflussbereich zu vergrößern.