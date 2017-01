Im vergangenen Jahr ging das kostenlose Strategiespiel Dropzone in die Closed Beta. Nun gaben der US-amerikanische Entwickler Sparkypants Studios und der Publisher Gameforge bekannt, dass der Multiplayer-Titel im kommenden Monat auf Steam erscheinen wird. Ab Mitte Februar werdet ihr die Early-Access-Version für circa 20 Euro kaufen können. Was genau ihr für den Kaufpreis erhaltet, haben die verantwortlichen Unternehmen noch nicht verraten. Da Dropzone, sobald es veröffentlicht wird, vermutlich gratis spielbar sein wird, ist damit zu rechnen, dass Käufer der Early-Access-Version irgendwelche Extras erhalten. Als Grund für die Veröffentlichung auf Steam nennen die Unternehmen die Chance, die Spielerzahlen zu erhöhen und somit potenziell mehr Feedback zu erhalten, damit Dropzone weiter optimiert werden kann.

Dropzone ist eine Mischung aus klassischer Echtzeitstrategie und MOBA. Statt wie in League of Legends oder Dota 2 nur einen einzelnen Helden zu steuern, befehligt ihr einen kleinen Trupp Mechs. Die Piloten und ihre Vehikel haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Der Standardmodus in Dropzone sind 1-gegen-1-Duelle. Zuletzt wurde aber eine experimentelle Spielvariante eingebaut, bei der Zweierteams gegeneinander antreten. Da sich die noch im Teststadium befindet, wurde sie nur zeitweise in das Spiel integriert. Wann Dropzone nun offiziell auf den Markt kommen soll, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Pressemitteilung