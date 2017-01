Dropzone: Update macht Schluss mit langweiliger Warterei

Viele kennen das sicher: Ihr meldet euch bei einem Multiplayer-Spiel für eine Partie an und hängt dann erst mal in der Warteschleife des Matchmaking-Systems. Im Idealfall dauert das nur wenige Sekunden, aber manchmal wollen sich minutenlang keine Mit- beziehungsweise Gegenspieler finden. Im Fall des kostenlosen Strategiespiels Dropzone sorgt der Entwickler Sparkypants Studios mit dem neuen Update für diesen Fall vor. Die Aktualisierung mit der Versionsnummer 1401 führt dazu, dass ihr euch, während ihr in der Warteschleife hängt, die Zeit mit den Soloinhalten des Free-to-Play-Titels vertreiben könnt. So lassen sich zum Beispiel die Tutorial-Missionen, Matches gegen KI oder der Sandbox-Modus spielen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch Replays eurer vorherigen Partien anzuschauen, während ihr auf das nächste Gefecht wartet.

Wenn ihr einen der Einzelspielermodi von Dropzone spielt, während ihr auf ein PvP-Match wartet, bekommt ihr stets in der Mitte am unteren Bildschirmrand die prognostizierte Wartezeit angezeigt. Sollten dann Spieler für eine Partie gefunden sein, könnt ihr direkt hineinspringen und nach dem Ende der Runde das fortsetzen, was ihr während der Warterei angefangen habt. Euer Spielstand wird automatisch abgespeichert. Solltet ihr ihn nach dem Multiplayer-Match nicht direkt fortsetzen wollen, wird er gelöscht. Natürlich könnt ihr es auch ablehnen, an der Mehrspielerpartie teilzunehmen, wodurch ihr dann die Warteschleife verlasst.