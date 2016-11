Dropzone: 2-gegen-2-Gefechte ab sofort möglich

Das kostenlose Strategiespiel Dropzone, das derzeit in der Closed Beta steckt, hat bislang nur die Möglichkeit geboten, Gefechte gegen einzelne Gegner zu bestreiten. Mit dem jüngsten Update ist nun endlich die Option hinzugekommen, sich mit einem Mitspieler zu verbünden und 2-gegen-2-Partien zu spielen. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr gegen menschliche oder Computergegner antreten wollt. Ihr könnt sogar mit einem KI-Kollegen zusammen in die Schlacht ziehen. Egal wie ihr es macht, so oder so kontrolliert ihr natürlich nur eure eigenen Rigs (Mechs).

Die Sache hat jedoch zwei Haken: Zum einen sind die 2-gegen-2-Scharmützel in Dropzone nur als „Eigene Spiele“ verfügbar. Der Modus wurde noch nicht in das Matchmaking integriert. Daher verdient ihr auch keine Belohnungen, wenn ihr Teamgefechte bestreitet. Zum anderen ist das Ganze noch in der experimentellen Phase. Das bedeutet, diese Spielart wird erst einmal nur für einen begrenzten Zeitraum in Dropzone verfügbar sein. Zugleich ersetzt sie den „Core Rush“-Modus, der vorerst aus dem Spiel fliegt. Wann er zurückkehren und wie lange ihr 2-gegen-2-Matches absolvieren könnt, hat der Entwickler Sparkypants Studios nicht verraten. Immerhin: Die neue Spielvariante bringt eine eigens dafür entwickelte Karte mit sich. Die Schlachten finden auf der Map „Icebreaker“ statt.