Dropzone: Update bringt neue Summoner-Klasse

Morgen soll ein Update für Dropzone erscheinen, das die neue Klasse des "Summoners" integriert und viele Änderungen am Fortschrittsystem vornimmt.

Das kostenlose Strategiespiel Dropzone, das sich derzeit in der geschlossenen Beta befindet, bekommt voraussichtlich morgen ein neues Update spendiert. Eigentlich hätte es heute schon erscheinen sollen, doch da sich der Entwickler Sparkypants Studios einiges für die neue Version vorgenommen hat, wird sie wohl erst morgen zum Download bereitstehen. Die größte Neuerung ist die Klasse „Summoner“. Der setzt Flächenfähigkeiten ein, mit denen er seine Gegner schwächt, und kann Waffen herbeibeschwören. Zudem kann er sich teleportieren und die Kavash unter seine Kontrolle bringen. Wenn ihr einen Summoner in euer Team aufnehmen wollt, habt ihr die Wahl aus den drei Charakteren Pandora (offensiv ausgerichtet), General Vex (Kartenkontrolle als Spezialität) und Plutus (ist in der Unterstützung und Defensive stark).