Dropzone: Update bringt neue Ausrüstung und Waffen

Dropzone

Für das free-to-play Echtzeitstrategiespiel Dropzone von Publisher Gameforge ist in dieser Woche ein Update erschienen, das zwar keine großen neuen Features im Gepäck hat, dafür aber viele kleinere Änderungen vornimmt.

Neu in Sachen Ausrüstung ist die „Grav Engine“ für den Tank, mit der ihr Feinde in der Nähe heranziehen und verlangsamen könnt. Mit dem „Atomic Welder“, „Napalm Canisters“ und „Pyrotic Mettle“ kommen auch drei weitere Gegenstände für den Mechaniker ins Downloadgame. Ersteres ist eine Waffe, die bei Aktivierung Gegner in ihrem Radius automatisch angreift und den Mechaniker zudem heilt. Napalm Canisters können ausgerüstet werden, um dem Mechaniker Extra-Schaden zu verleihen, und die „Pyromatic Mettle“-Software gewährt ihm einen Rüstungsbonus. Mit der Software „Pyroclastic Molding“ verschafft ihr einem Tank einen Heilungseffekt, während „Fragmentation Rounds“ für die Gunner-Klasse dafür sorgt, dass getötete Feinde explodieren und umstehenden Gegnern noch ein bisschen Schaden zufügen.

Änderungen an den Piloten in Dropzone umfassen vor allem Balancing-Anpassungen, zudem ist die Reichweite bei der Suche nach Verbündeten reduziert worden. Neuerdings werden immer die Alliierten mit der geringsten Gesundheit geheilt; es zählt nicht mehr der niedrigste Prozentsatz an Gesundheit, sondern der absolute Wert. Ein Bug, der dafür sorgte, dass teils kerngesunde Freunde geheilt wurden, soll nun beseitigt sein.