Dreamfields: Romantische Geschenke zum Valentinstag

Beim Valentinstag-Event in Dreamfields stellt ihr romantische Geschenke her, um so spezielle Dekorationen zu erhalten und in der Online-Rangliste aufzusteigen.

Mit jedem Tag rückt der Valentinstag näher. Der Feiertag der Liebenden ist bekanntlich am 14. Februar. In einigen Browserspielen sind bereits Events dazu gestartet und nun stimmt auch das Farmspiel Dreamfields von Plinga in Kürze in das romantische Lied mit ein. Am 9. Februar (Donnerstag) startet das Event zum Valentinstag, das bis zum 23. Februar andauern wird.

Valentinstag-Event

Dabei geht es vor allem darum, dass ihr romantische Geschenke herstellt. Die gebt ihr dann im „Romantischen Date-Gebäude“ ab, um den Aufbau dieses Bauwerks voranzutreiben. Mit jeder neuen Stufe schaltet ihr einzigartige Dekorationen frei, mit denen ihr eurer Farm in der bunten Traumwelt von Dreamfields das passende Valentinstag-Flair verpasst.

Obendrauf steht ihr bei dem aktuellen Event in dem kostenlosen Online-Spiel in einem Wettbewerb mit den anderen Spielern. Denn je mehr Geschenke ihr herstellt, desto mehr Punkte sammelt ihr, um in der Rangliste Plätze gutzumachen. Am Ende des Valentinstag-Events in Dreamfields gibt es ein „wunderschönes Geschenk“, wie es Plinga selber bezeichnet, für die Leute, die es in die Top 10 geschafft haben, sowie für die Spieler in der Top 100.

Natürlich dürften die Spieler, die nicht unter den besten zehn gelandet sind, nicht das gleiche Präsent bekommen wie die Speerspitze der Rangliste. Genaue Details hierzu hat Plinga aber nicht verraten. Ihr müsst euch also einfach überraschen lassen, was ihr bei dem neuen Event in Dreamfields abstauben könnt. Das gilt ebenso für die Dekorationen, denn auch hierzu gibt es derzeit noch keine näheren Informationen. Aber in zwei Tagen findet ihr ja schon heraus, mit welchen dekorativen Objekten ihr eure Farm schmücken könnt.

