Dreamfields: Zeit für einen Festtagsschmaus

Eigentlich ist die Zeit der Lebkuchenhäuser und Rentierpullover längst wieder vorbei. Wir befinden uns schon seit 24 Tagen im neuen Jahr, Weihnachten spielt keine Rolle mehr - bis zum Spätsommer jedenfalls, wenn im Supermarkt wieder die Schoko-Weihnachtsmänner Einzug halten. Dem ist sich bestimmt auch der Publisher Plinga bewusst, dennoch stoßt ihr mit dem kommenden Update für das kostenlose Browserspiel Dreamfields auf genau diese Dinge. Ab dem 26. Januar, also diesen Donnerstag, dreht sich in dem Farmspiel alles darum, einen richtigen Festtagsschmaus aufzutischen. In der Küche, der Bäckerei und der Konditorei erwarten euch neue Rezepte für leckere Speisen, die ihr unbedingt ausprobieren solltet.