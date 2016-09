Dreamfields: Auf der Suche nach dem Pharaonenschatz

Dreamfields

Wer kennt sie nicht, die Geschichten rund ums alte Ägypten und seine Götter, Pharaonen, die wunderschöne Königin Kleopatra oder die Pyramiden mit ihren Schätzen und längst verstorbenen Imperatoren?

Im kostenlosen Browserspiel Dreamfields geht es im neuen Update ebenfalls um die Mysterien Ägyptens, genauer gesagt um einen alten Pharaonenschatz. Bei der „Schatzsuche im Grab des Pharaos“ erwartet euch und eure Bären eine spannende Herausforderung. Ihr wagt euch in die geheimnisvolle Unterwelt der ägyptischen Mythologie und sucht nach Schätzen, die zwischen Gestein und Mumien verborgen sind. Den Forschern ist es in den vergangenen Jahrhunderten nicht gelungen, sämtliche Geheimnisse der Pharaonengräber zu erforschen und die wertvollen Schätze zu entdecken. In Dreamfields holt ihr das, was die Archäologen nicht geschafft haben, nach. Dabei werden euch die Götter der Ägypter den Weg weisen.

Das neue Update für Dreamfields hat aber nicht nur diese frische Quest zu bieten, sondern auch zwei zum Thema passende Dekorationen: auf der einen Seite die Statue einer ägyptischen Gottheit, auf der anderen einen Obelisken. In zwei Tagen dürft ihr damit beginnen, diese beiden Objekte freizuspielen. Das Update erscheint nämlich am Donnerstag, den 29. September.