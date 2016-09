Dreamfields: Errichtet eine Oase in der Wüste!

Dreamfields

Das kostenlose Browserspiel Dreamfields wird in naher Zukunft mit einem neuen Update versorgt. „Die Grüne Insel in der Wüste“ heißt es und der Name lässt wohl kaum Zweifel daran aufkommen, um was es geht. Vergangene Woche wurde ja das Portal zur Oase fertiggestellt und nun könnt ihr es endlich nutzen, um euer Abenteuer in der trockenen Wüste beziehungsweise an der Wasserstelle zu beginnen. Während in unserer Welt der Sommer schon vorbei ist und die Übergangsjackenzeit beginnt, werden zumindest die Figuren in Dreamfields noch ordentlich ins Schwitzen geraten.

Das neue Update für Dreamfields bietet nicht nur eine Oase als frische Map, sondern einen grünen Flecken Erde auch als einzigartiges „Gebäude“. Außerdem wird das Repertoire an Bauwerken um eine Wüstenhütte erweitert. Des Weiteren gibt es neue Dekorationen in Form der „Kleinen Oase“ und einer Fata Morgana. In Dreamfields wird es also gleich mehrere Oasen geben. Eure Aufgabe wird es sein, die schönste Wüsteninsel zu erschaffen und somit für Leben in der Ödnis aus Sand, Felsen und noch mehr Sand zu sorgen. Hoffentlich lasst ihr euch dabei nicht von der knallenden Sonne kleinkriegen.

Lange warten müsst ihr nicht mehr, bis das „Die Grüne Insel in der Wüste“-Update für das free-to-play Aufbauspiel Dreamfields erscheint. Publisher Plinga beliefert euch bereits in wenigen Tagen mit den neuen Inhalten. Am 22. September, also diesen Donnerstag, ist es soweit und ihr dürft mit dem Aufbau eurer Oase beginnen.