Dreadnought: Letzter Account-Wipe vor der Open Beta

Es hat lange Zeit gedauert, aber so langsam nähert sich das free-to-play Sci-Fi-Spiel Dreadnought des deutschen Entwicklerstudios Yager Development der Open Beta. In dieser Woche trifft das Team aus Berlin schon mal einige Vorbereitungen für die offene Testphase: Der finale Account-Wipe steht an. Das bedeutet für alle Teilnehmer der Closed Beta, dass sie ihre sämtlichen Fortschritte im Spiel verlieren. Das soll nun aber zum letzten Mal geschehen. In Zukunft soll euch also all das, was ihr im Spiel erreicht, nicht mehr weggenommen werden.

Aufgrund des Wipes werden die Server von Dreadnought für drei bis vier Tage nicht erreichbar sein. Für diese Zeit müsst ihr euch also eine andere Beschäftigung suchen, sofern ihr denn Betatester seid. Nun fragt ihr euch vielleicht, warum Yager die Accounts denn schon jetzt und nicht erst zum Start der Open Beta zurücksetzt. Tatsächlich wollen sie den Teilnehmern der geschlossenen Beta die Möglichkeit geben, zum Start der Open Beta einen Vorteil gegenüber Neueinsteigern zu haben, während in der finalen Phase des geschlossenen Tests Chancengleichheit herrschen soll. Ob das denjenigen gefällt, die Dreadnought erst mit Beginn der Open Beta spielen werden? Der Grund für den Wipe an sich sind natürlich zahlreiche Änderungen und Verbesserungen an dem Actionspiel. Das betrifft vor allem die Fraktionen und deren Forschungsbäume.