Dreadnought: Neuer Modus, neue Map und Stresstest

Am Samstag findet die „Operation Meltdown“ im kostenlosen Actionspiel Dreadnought von Entwickler Yager Development und Publisher Grey Box statt. Dabei handelt es sich um einen Stresstest, der um 17 Uhr startet und um Mitternacht endet. Und damit sich auch genug Spieler in diesem Zeitraum auf den Servern einfinden, bekommt jeder Teilnehmer 500 Credits als Belohnung. Zudem habt ihr die Möglichkeit, für nur 100 Credits die „Trident“ fliegen zu dürfen. Die Sache hat bloß einen Haken: Kauft ihr das Heldenschiff zu diesem Preis, wird es nach der Closed Beta von Dreadnought nicht wiederhergestellt. Ihr habt es also nur während der geschlossenen Testphase in eurem Hangar stehen.

Doch der Stresstest ist nicht die einzige Neuigkeit für die Fans des grafisch aufwendigen Sci-Fi-Titels. Dreadnought bekommt per Update einen neuen Spielmodus und eine weitere Map hinzu. In „Onslaught“ geht es darum, von der KI kontrollierte Raumschiffe zu zerstören, die sich natürlich dagegen wehren. Doch Vorsicht: Das gegnerische Team hat logischerweise die gleichen Absichten. Für spannende Schlachten sollte also gesorgt sein.