Dreadnought: PlayStation 4 Version angekündigt

Dreadnought

Am vergangenen Wochenende fand Sonys alljährliche Veranstaltung, die PlayStation Experience 2016, im amerikanischen Anaheim statt. Neben zahlreichen Neuvorstellungen wie etwa The Last of Us Part 2 oder Knack 2 wurde auf dem Event ebenfalls eine PlayStation 4 Umsetzung des kommenden Weltraumactionspiels Dreadnought angekündigt. Wer will, kann sich auf der offiziellen Webseite bereits jetzt für die Closed Beta anmelden, die im nächsten Jahr auch auf Sonys Konsole starten wird. Auf dem PC läuft diese schon seit einigen Wochen. Der offizielle Spielstart für beide Versionen ist für 2017 geplant, wenn keine unvorhergesehenen Probleme auftauchen. Ob sich dann sowohl PC- als auch PlayStation-Spieler untereinander Gefechte liefern können, steht noch nicht fest. Weder Sony noch die Entwickler haben sich dazu geäußert. Allerdings wird es einige exklusive Inhalte für Konsolenspieler geben. Welche das sind, ist noch nicht bekannt.

PlayStation 4 Trailer: