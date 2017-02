Drakensang Online ist eine Art kostenlose Diablo-Alternative made in Germany. Was das Spiel auf dem Kasten hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Als Drakensang Online im Jahr 2011 an den Start ging, beeindruckte es vor allem mit seiner Grafik. Obwohl das kostenlose Hack and Slay komplett im Browser lief, erstrahlte es in einer zeitgemäßen 3D-Optik , die wir sonst nur von Clientgames gewohnt waren. Nun sind einige Jahre seit dem Release vergangen und mittlerweile ist Drakensang Online gar kein richtiges Browserspiel mehr, sondern läuft mit einem kleinen Client. Und wenn das Spiel wie jeder andere Download-Titel auf eurem Rechner läuft, muss es sich in technischer Hinsicht auch mit denen messen. Ob es trotzdem optisch immer noch überzeugen kann und was es heutzutage spielerisch auf dem Kasten hat, verraten wir euch in unserem Drakensang Online Review.

Nachdem wir nun also die Grundlagen erläutert haben, geht's ans Eingemachte: Wie spielt sich Drakensang Online? Und hier hinterlässt das Spiel einen positiven Eindruck. Das fängt schon bei den vier Charakterklassen an. Zum Release 2011 waren es gerade mal zwei, in den darauffolgenden Jahren hat sich die Anzahl der unterschiedlichen Helden also verdoppelt. Mit dem im Nahkampf agierenden Drachenkrieger , dem mit Pfeil und Bogen hantierenden Waldläufer, dem auf Schusswaffen spezialisierten Dampfmechanikus und dem mit Zaubern um sich schmeißenden Zirkelmagier ist für jeden was dabei.

Jede der Klassen spielt sich eingängig und macht Spaß, was natürlich auch an der simplen und gut funktionierenden Maussteuerung liegt. Wer einmal Diablo gespielt hat, wird sich sofort heimisch fühlen, während komplette Neueinsteiger ebenfalls gut in die Bedienung und Spielmechaniken eingeführt werden. Apropos Einsteiger: Das Charakter- und Skill-System ist längst nicht so komplex wie das Pendant in Path of Exile. Drakensang Online richtet sich mehr an die Spieler, die schnell Action erleben und nicht stundenlang darüber grübeln wollen, wie sie ihren Recken nun ausrichten, um den meisten Schaden zu machen. Profis werden womöglich die ausgesprochen vielfältigen Talentbäume vermissen, aber für sie gibt es eben mit Path of Exile eine gute Alternative im Free-to-Play-Sektor.

Große Welt, viel zum Sammeln

Nach einer kleinen, sehr linearen Einführung, entlässt euch Drakensang Online in seine Spielwelt – und die ist ganz schön groß. Ein Blick auf die Weltkarte verrät, dass euch hier sehr viele unterschiedliche Zonen erwarten. Vom düsteren Wald über trockene Steppe bis hin zu schneebedeckten Bergen sind alle möglichen Landschaftstypen mit von der Partie. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Natürlich könnt ihr aber nicht direkt überall hin, da ihr noch viel zu schwach seid. Also kämpft ihr euch erst einmal durch das Startgebiet. Es wäre falsch, wenn wir Drakensang Online als Open-World-Spiel bezeichen würden. Die Welt ist nicht zusammenhängend, jedes Gebiet ist ein eigener Level. Per Schnellreise gelangt ihr von einer Region in die andere, außerdem hat jede Map einen oder mehrere Ausgänge, die euch zu den benachbarten Orten führen. Die einzelnen Zonen sind aber relativ weitläufig und in jedem Areal gibt es eine Vielzahl an Haupt- und Nebenquests, die ihr meistern könnt. Allerdings sind die Aufgaben nicht gerade einfallsreich und decken eher den Genrestandard ab. „Sammle dies, töte das“ - wer schon mal ein Online-Rollenspiel gezockt hat, bekommt bekannte Kost geliefert.