Das kostenlose Hack and Slay Drakensang Online begann seinen Werdegang einst als Browserspiel. Als solches beeindruckte es mit einer tollen 3D-Optik. Seit längerer Zeit gibt es nun aber schon eine Client-Version des Action-Rollenspiels aus dem Hause Bigpoint. Die ist auch bitter nötig, denn wer Google Chrome nutzt und mit den anderen Browsern nichts am Hut haben will, kann Drakensang Online längst nicht mehr ohne den Download des Clients spielen. Der Grund dafür: Google Chrome unterstützt Java nicht mehr, was jedoch für das Spiel zwingend benötigt wird, wenn ihr es im Browser zocken wollt.

Dieses Schicksal ereilt nun auch Firefox-Nutzer. Morgen, am 7. März, wird Mozilla die Unterstützung für das Java-Plug-in für Firefox deaktivieren. Damit wird Drakensang Online auch in diesem Browser nicht mehr spielbar sein. Also müsst ihr in Zukunft einen anderen Browser, beispielsweise den Internet Explorer, verwenden oder auf die Client-Variante umsteigen. Wir empfehlen letzteres: Der Download ist nicht so groß wie bei vielen anderen Spielen, somit nimmt das MMO nur wenig Speicherplatz auf eurer Festplatte weg. Gerade mal zwei Gigabyte werden benötigt. Außerdem bietet die Client-Version ein besseres Spielerlebnis. Die Grafik fällt hübscher aus, der Sound bietet eine bessere Qualität und ihr profitiert von einer schnelleren Verbindung zu den Servern von Drakensang Online.