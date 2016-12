Im Vergleich zum vergangenen Jahr ging es 2016 eher ruhig zu in Drakensang Online – bezogen auf Neuerungen im Spiel. 2015 hatte Bigpoint das große „Rise of Balor“-Update veröffentlicht, das eine komplett neue Zone (den Kontinent Lor’Tac) und einen besonders mächtigen Endboss ins Spiel brachte. Derart große neue Features gab es in diesem Jahr nicht für das free-to-play Hack’n’Slay, aber natürlich erscheinen dennoch ständig überarbeitete Spielversionen, die etwas frischen Wind in die Welt von Dracania bringen. Das aktuelle Update (Release 179) bringt ein paar Neuerungen für die PvE-Ranglisten. Wie das Entwicklerteam ankündigt, wird mit der neuen Version von Drakensang Online ein Ranking-System für Ligen und Spielsaisons eingeführt.

Neu in dem Zusammenhang ist ein Gesamt-Ranking, wo ihr die besten Spieler jeder Klasse einsehen könnt. In diesem Menü besteht die Möglichkeit, nicht nur nach Charakterklassen, sondern auch nach Spielern zu filtern, also beispielsweise nur Freunde oder Gildenkollegen anzeigen zu lassen. Darüber hinaus haben die Entwickler Notifikationen implementiert, die euch künftig über Start und Ende einer Saison informieren – rechtzeitig natürlich, damit ihr nichts verpasst.