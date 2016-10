Drakensang Online: Beim Geisterfest auf Gespensterjagd gehen

Der Herbst ist die perfekte Zeit für Gruselgeschichten und Horrorfilme, nicht nur wegen Halloween. Im kostenlosen Hack and Slay Drakensang Online von Bigpoint wird es in den nächsten Tagen auch ganz schön düster – zumindest dann, wenn ihr euch in den passenden Bereichen der Fantasy-Welt aufhaltet. Am 28. Oktober beginnt das „Geisterfest“-Event. Viel gefeiert wird dabei allerdings nicht, stattdessen bekommt ihr es mit gespenstischen Monstern zu tun. Um die Event-Quests zu spielen, reist ihr von Kingshill aus nach Oldfield. Dieses kleine Dorf wird von geisterhaften Gestalten heimgesucht und ihr seid die Hoffnung für das Örtchen.

Von der Ältesten Sophia erhaltet ihr die erste Quest-Reihe „Gespenstischer Besuch“. Später bietet sie euch den Auftrag „Schauriges Gegenmittel“ an, der sich auch wiederholen lässt. Dabei gilt es, 50 Lakaien-Körperteile von den Gegnern in Oldfield zu sammeln. Jedes Mal, wenn ihr die bei Sophia abliefert, erhaltet ihr das Gegenmittel der alten Dame, welches eure Eintrittskarte nach Düsterholz ist, dem zweiten Schauplatz des „Geisterfest“-Events in Drakensang Online.

Auch dort bekommt ihr Quests und bekämpft gefährliche Monster. Habt ihr die Auftragsreihe „Heldenmut tut Helden gut“ abgeschlossen, dürft ihr euch im Kampf gegen den Schlosshüter beweisen. Gelingt es euch, ihn zu besiegen, erhaltet ihr Zugang zum Event-Dungeon, dem Gruselschloss. Dessen Höhepunkt ist der Kampf gegen die Hexenkönigin Gwenfara, die euch mit ihrem Langschwert und einer Kürbislegion in die Knie zwingen will. Dabei ist es wichtig, Lichtessenzen auszurüsten, die ihr in Oldfield und Düsterholz als Quest-Belohnungen erhalten habt. Ansonsten ist die Hexe gegen eure Attacken immun.