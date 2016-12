Dota 2: Update 7.00 macht alles neu

Der Entwickler Valve kann sich nicht vorwerfen lassen, sein kostenloses MOBA Dota 2 nicht stetig weiterzuentwickeln. Jüngst hat das Studio das Update 7.00 veröffentlicht, das extrem viele Neuerungen im Gepäck hat. Das Multiplayer-Spiel bekommt im Grunde eine richtige Frischzellenkur verpasst. Die Game Designer haben unter anderem die Benutzeroberfläche komplett umgebaut. Die Minimap hat einen neuen Look verpasst bekommen und es gibt eine neue Leiste am oberen Bildschirmrand, die euch den Status eurer Teamkameraden anzeigt. Außerdem lässt sich das Aufwerten von Fähigkeiten nun mit einem Klick erledigen und anhand der Icons von Items seht ihr direkt, wie viel Mana euch der Einsatz eines Gegenstands kostet. Und das sind noch längst nicht alle Änderungen am Interface von Dota 2.

Doch es gibt ja noch viel mehr: In der Auswahlphase bietet sich euch ein völlig neuer Anblick. Ihr erhaltet nun viel mehr Informationen über die einzelnen Helden, so dass ihr deutlich besser entscheiden könnt, mit welchem Charakter ihr ins Gefecht ziehen wollt. Zudem könnt ihr eurem Team signalisieren, welchen Recken ihr gerne spielen wollt, woraufhin euch eure Kollegen Rückmeldung geben können, ob der Held gut ins Team hineinpasst oder nicht. Haben alle Spieler ihre Wahl getroffen, geht es in die neue Strategiephase. Hier habt ihr 30 Sekunden lang Zeit, anhand einer Karte euren Kameraden mitzuteilen, welche Lane ihr übernehmen wollt und könnt Items im Shop kaufen. Somit seid ihr mit Beginn des Matches direkt kampfbereit und könnt umgehend in Richtung Feind marschieren.

Neben vielen weiteren Gameplay-Neuerungen und Balancing-Änderungen bietet das Update 7.00 für Dota 2 auch einen neuen Helden, der kein Unbekannter ist: Die Rede ist vom Affenkönig Sun Wukong aus dem chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“. Das Buch ist weltweit bekannt und wurde schon mehrfach in anderen Spielen aufgegriffen. Der Actiontitel Enslaved beispielsweise erzählt eine sehr ähnliche Geschichte und im großen „Dota 2“-Konkurrenten League of Legends gehört der Affenkönig längst zu den spielbaren Helden.