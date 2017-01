Dorfleben: Cheats für das Farmspiel

Normalerweise spielt man Spiele immer so, wie der Entwickler es vorgesehen hat. Doch gerade in Online-Spielen sind Cheats stets ein Thema. Es ja auch verlockend, Möglichkeiten zu finden, um schneller beziehungsweise mit geringerem Aufwand gewisse Ziele zu erreichen. Bei kompetitiven Spielen ist so etwas für diejenigen, die ehrlich spielen, stets ein großes Ärgernis. Bei Titeln, in denen ihr nicht gegen andere Spieler agiert, sieht die Sache vielleicht etwas anders aus.

Das kostenlose Farmspiel Dorfleben ist so ein Spiel, bei dem nicht die Konkurrenz mit anderen Leuten im Mittelpunkt steht. Wer hier Cheats nutzt, würde sich also nicht direkt einen Vorteil in einem Wettstreit verschaffen. Tatsächlich gibt es Möglichkeiten, den eigenen Fortschritt im großen Stil zu beschleunigen. So lassen sich mit zusätzlicher Software etwa Münzen aufs eigene Konto einzahlen.