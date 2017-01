Dorfleben: So findet ihr neue Nachbarn

Wie viele Socialgames lebt auch das kostenlose Farmspiel Dorfleben von der Interaktion mit anderen Spielern. Auf eurem virtuellen Bauernhof sind die anderen Spieler Nachbarn. Am unteren Bildschirmrand habt ihr einen Überblick über alle Spieler, die ihr zu eurer Freundesliste hinzugefügt hast. Zwei Plätze sind schon von Beginn an mit eurem Kumpel Darryl und Oma belegt. Wenn ihr sie anklickt, landet ihr auf ihren Anwesen und könnt dort ein wenig aushelfen. Für jeden Besuch habt ihr allerdings nur eine begrenzte Menge Energie, die ihr für jede Aktion auf dem fremden Hof bezahlen müsst. Sobald die aufgebraucht ist, könnt ihr an diesem Tag nicht mehr helfen.

Immer, wenn ihr auf den Farmen eurer Nachbarn in Dorfleben Tiere füttert, Pflanzen erntet und Produktionen beendet, werdert ihr mit Erfahrungspunkten und Ingame-Gold belohnt. Auch wenn ihr nicht die geernteten Güter einkassiert, lohnt sich der tägliche Besuch bei euren Freunden. Doch wie neue Nachbarn finden?