Dorfleben: Tipps zu Quests und Missionen

In diesem Artikel erklären wir euch alles, was ihr über die Missionen in dem kostenlosen Farmspiel Dorfleben wissen müsst.

In vielen Online-Spielen spielen Quests eine zentrale Rolle – egal ob es sich nun um MMORPGs oder Farmspiele handelt. Die Aufträge sind stets ein Element, das euch zum Weiterspielen motivieren soll, weil ihr natürlich gebührend belohnt werdet, wenn ihr eine Mission erfolgreich abschließt. In dem kostenlosen Aufbautitel Dorfleben ist das nicht anders. In dem Free-to-Play-Spiel von Plinga wird zwischen zwei Arten von Aufgaben unterschieden. Zum einen gibt es die ganz normalen Quests. Sie erfüllen in erster Linie einen Tutorial-Zweck und leiten euch durch das Spiel. Gerade zu Beginn eurer Karriere als Landwirt bringen sie euch die einzelnen Elemente von Dorfleben näher. Zudem wisst ihr dank der Aufgaben immer ganz genau, was ihr als nächstes zu tun habt. Des Weiteren lohnt es sich, die Quests zu erfüllen. Schließlich erhaltet ihr für jeden abgeschlossenen Auftrag eine Belohnung in Form von Münzen und Erfahrungspunkten.

Die normalen Quests weisen euch den Weg in Dorfleben, liefern aber auch immer gute Belohnungen.