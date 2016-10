Dorfleben: Einsteigertipps für ein erfolgreiches Farmleben

Der Name mag nicht direkt darauf schließen, aber im kostenlosen Browserspiel Dorfleben geht es nicht darum, eine ganze Ortschaft aufzubauen. Der Titel des Publishers Plinga konzentriert sich auf den Betrieb einer Farm. Ihr pflanzt allerlei Obst, Gemüse und Getreide an und haltet verschiedene Arten von Tieren, die Produkte abwerfen, welche sich gut verkaufen lassen. Damit ihr dabei so erfolgreich wie möglich seid, haben wir ein paar Tipps für euch.

Zuallererst sei gesagt, dass ihr wirklich jede Ware in Dorfleben verkaufen könnt. Wenn ihr also zum Beispiel Weizen geerntet habt, könnt ihr es direkt handeln. So gelangen zwar recht schnell ein paar Münzen auf euer Konto, doch ihr könnt noch mehr herausschlagen. Schließlich lässt sich der Weizen in der Mühle zu Mehl weiterverarbeiten, das ihr für einen deutlich höheren Betrag verkaufen könnt. Soll heißen: Es lohnt sich, die Waren so weit zu verarbeiten, bis sich nichts mehr weiter damit anstellen lässt und sie dann erst zum Kauf anzubieten.

Ein anderes Beispiel gefällig? Ihr baut Klee an. Den könnt ihr direkt verkaufen oder an eure Kühe verfüttern. Die Huftiere produzieren daraufhin Milch, die ihr wiederum dem Käsemeister überlassen könnt, damit der daraus leckeren Käse macht. Und der bringt euch auf dem Markt natürlich mehr Münzen ein, als wenn ihr einfach nur den Klee oder die Milch verkaufen würdet.