Spielbetreiber Plinga bedient die Fans seines kostenlosen Farmspiels Dorfleben wieder mal mit neuen, zeitlich begrenzten Quests. In dem Update, das heute erscheint, geht es unter anderem um Felicia und ihre Mutter. Letztere war lange Zeit weg und hat Abenteuer in der Wildnis erlebt. Nun ist sie heimgekehrt und nimmt sich ganz viel Zeit für ihre Tochter. Die beiden haben sich viel zu erzählen, etwa, dass sich Felicia in ihren Schulfreund Toby verguckt hat. Daraufhin erzählt ihre Mum ihr gleich die Geschichte, wie sie Felicias Vater kennengelernt hat. Die beiden lassen es sich bei einem Wellness-Nachmittag richtig gut gehen und veranstalten anschließend einen Filmabend mit kitschigen Liebesschnulzen.

In der Quest-Reihe seid ihr, wie sich das in Dorleben so gehört, damit beschäftigt, allerlei Dinge anzupflanzen beziehungsweise zu produzieren. Die Quest ist ab Level 35 spielbar und ihr habt bis zum 12. Dezember Zeit, sie zu absolvieren. Auch die zweite neue Mission rund um das Wallaby-Traumzentrum ist nur für kurze Zeit verfügbar, wenn auch für einen etwas längeren Zeitraum als die Mädelszeit-Quest. Bis zum 22. Dezember könnt ihr euch den Aufgaben rund um die Einrichtung für die süßen Tierchen widmen. Um die Mission spielen zu können, müsst ihr in Dorfleben mindestens Stufe 22 erreicht haben.