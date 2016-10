Dorfleben: Halloween-Event und Wintervorbereitungen

Nach dem Konzert stürzt ihr euch in eine besondere Quest mit „Darryl’s Spooky Night“, bei der ihr schaurige Abenteuer mit Geistern und einigen süßen Überraschungen erlebt. Darüber hinaus hat das Halloween-Event in Dorfleben noch ein paar andere Dinge zu bieten: Es gibt unter anderem ein Halloween-Rennen, neue Items in den In-Game-Shops, Rabatte auf diverse Gegenstände sowie weitere Gildenlevels und Erfolge.

Doch in Dorfleben dreht sich derzeit nicht alles nur um Halloween. Auf der virtuellen Farm sind auch schon die Vorbereitungen für den Winter in vollem Gange. Bis zum 11. November erwartet euch eine ganze Reihe an neuen Quests. Da wird dann etwa von euch verlangt, bestimmtes Obst anzupflanzen und später zu ernten oder einige Waren herzustellen, zum Beispiel Heidelbeermarmelade in der Marmeladenmaschine. Es gibt jedoch eine Hürde, die ihr zuvor nehmen müsst: Die Aufgaben stehen nur Spielern zur Verfügung, die mindestens Level 27 in Dorfleben erreicht haben. Wie viele Items ihr bei den Quests beschaffen müsst, hängt von eurem Levelbereich ab. Zwischen Stufe 27 und 48 müsst ihr beispielsweise 20 Heidelbeeren zu Beginn pflanzen und ernten. Seid ihr Level 49, sind es 30 Stück, ab Level 68 werden 40 Exemplare verlangt und ab Stufe 100 sind es 45.

Quelle: Offizielle Webseite