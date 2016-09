Dorfleben: Auf ins Land der Mammuts!

Dorfleben

Dinosaurier sind immer noch sehr beliebte ausgestorbene Kreaturen. Es gibt Dino-Spiele wie den Survival-Hit Ark: Survival Evolved, der Film „Jurassic World“ räumte vor einem Jahr an den Kinokassen ordentlich ab und ein Nachfolger ist bereits in Planung. Selbst im kostenlosen Farmspiel Dorfleben bekommt ihr es ab morgen mit den Wesen aus der Urzeit zu tun. Plinga veröffentlicht am Dienstag ein neues Update namens „Willkommen im Land der Hoffnung!“. Es bietet eine neue Farm, auf der sich alles um Riesenechsen, Säbelzahntiger und Mammuts dreht. Die pelzigen Vorfahren der Elefanten haltet ihr auf dem neuen Hof sogar selbst. Ihr zieht süße „kleine“ Mammutbabys auf, bis sie groß und stark sind.

Das Hoffnungsland hat aber noch weit mehr zu bieten. Ihr erkundet die Neugeborenen-Höhle, das Dinosaurier-Haus, das Säbelzahn-Haus und das „Jurassic Land“. Es gibt also jede Menge zu entdecken im neuen Update für Dorfleben. Für Abwechslung vom Farmalltag ist damit jedenfalls gesorgt.

Normalerweise beschäftigt ihr euch im free-to-play Aufbauspiel Dorfleben mit einem ganz gewöhnlichen Bauernhof. Ihr pflanzt Getreide, Obst und Gemüse an und habt natürlich auch einen Viehbetrieb. So produziert ihr allerlei Waren, die ihr dann für gutes Geld verkauft, um eure Farm immer weiter zu vergrößern. Natürlich gibt es auch zahlreiche Dekorationen, dank denen ihr euren Hof eurem eigenen Geschmack anpassen könnt.