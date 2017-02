Die Renaissance Königreiche ist eines der ältesten Browserspiele , das immer noch aktiv gespielt und von seinem Hersteller Celsius Online weiterentwickelt wird. Jüngst hat das Team aus der französischen Hauptstadt Paris ein neues Update für das Mittelalterspiel veröffentlicht, in dem ihr Teil einer persistenten Welt seid, die an das Europa des 15. Jahrhunderts angelehnt ist.

Bei dem Update steht eure eigene Familie im Mittelpunkt – also eure virtuelle wohlgemerkt, nicht die aus dem echten Leben. So bietet Die Renaissance Königreiche nun einen Familienstammbaum, den es aufzufüllen gilt. Das geschieht aber nicht, indem ihr Nachkommen zeugt, sondern sozusagen andere Spieler adoptiert oder zu euren Eltern ernennt. Außerdem altert euer Charakter fortan und das in Echtzeit: Mit jedem Jahr wird also auch euer Alter Ego in Die Renaissance Königreiche älter.

Das ist aber noch längst nicht alles: Ab sofort könnt ihr einen eigenen Familien-Clan gründen oder euch einer bereits bestehenden Gruppierung anschließen. Auf diese Weise verbünden sich Spieler, die die gleichen Ziele haben, und formen etwa Händlergilden, aristokratische Häuser oder Verbrechersyndikate. Passend dazu gibt es die Clan-Registratur als neues Gebäude im Dorf. Sie erlaubt euch einen Blick auf die Liste der einflussreichsten Clans in Die Renaissance Königreiche (aka Renaissance Kingdoms). Ein weiteres neues Feature ist die Möglichkeit, durch das Anzetteln von Verschwörungen zum Anführer eures Clans zu werden. Wenn ihr genug Spieler von euren Absichten überzeugen könnt, gelingt es euch, den Lord eures Clans „vom Thron zu stoßen“ und selber die Macht zu erringen. Doch ihr solltet aufpassen, denn natürlich kann euch ein anderer Spieler das Gleiche antun.

