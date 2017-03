Homer als Agent

Jeden Tag erwartet euch ein Dossier, das mit zwei oder drei Aufgaben verbunden ist. Erfüllt ihr diese Missionen mit den oben genannten Charakteren (das funktioniert wirklich nur mit diesen sieben Figuren aus Die Simpsons - Springfield), habt ihr ein Dossier abgeschlossen und könnt auf das nächste am darauffolgenden Tag warten. Ein Vorarbeiten ist nicht möglich, ihr habt aber sehr wohl die Chance, ein verpasstes Dossier am nächsten Tag nachzuholen. Erst danach dürft ihr mit den neuen Aufgaben loslegen. Jede einzelne Mission nimmt übrigens vier Stunden in Anspruch. Da aber jeder Auftrag an einen anderen Charakter gebunden ist, könnt ihr sie stets zeitgleich erfüllen.

Aktuell gibt es insgesamt neun Dossiers, die Tag für Tag freigeschaltet werden. Wenn ihr alle davon abschließt, schaltet ihr einen Preis frei: den Schreiraupenteich, bekannt aus der TV-Folge „Am Anfang war die Schreiraupe“ aus der 13. Staffel. Am 6. April wird der „Situation Room“ dann zurückgesetzt und es geht wieder mit neuen Dossiers und Aufgaben von vorne los. Das gesamte aktuelle Event in Die Simpsons – Springfield wird eine ganze Weile dauern. Erst im Mai wird der Geheimagentenspaß sein Ende finden. Ihr dürft gespannt sein, welche Preise die weiteren Akte des Events für euch bereithalten werden.

