Die Simpsons – Springfield: Update zur neuen TV-Folge

Spieler des kostenlosen Mobilegames Die Simpsons – Springfield dürfen sich mal wieder über neue Inhalte freuen. Diesmal geht es aber nicht um ein großes Event, sondern ein Update rund um die neue TV-Episode, wie TSTO Adddicts berichtet. Genauer gesagt, geht es um die frische Folge „22 for 30“, die am kommenden Sonntag in den USA ausgestrahlt wird. Für uns deutsche Spieler mögen die Inhalte also erst mal keine große Bedeutung haben, da wir die Episode erst dann zu sehen bekommen, wenn die 28. Staffel hierzulande im Fernsehen gezeigt wird. Die betroffene Folge dürfte erst nächstes Jahr in Deutschland zu sehen sein.

Aber das soll euch ja nicht die Freude über das neue Update für Die Simpsons - Springfield verderben, das eine eigene Quest-Reihe im Gepäck hat, in deren Verlauf ihr den „Outdoor Half-Court“ freischaltet: einen kleinen Basketballplatz, der aber eben nur die Hälfte eines Spielfelds bietet.