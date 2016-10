Die Simpsons - Springfield

Zwei der drei Sprösslinge der berühmten Zeichentrickfamilie Simpson, Bart und Lisa, versuchen sich in diesem Jahr im kostenlosen Aufbauspiel Die Simpsons – Springfield als Filmemacher. Sie wollen aber nicht irgendeinen Film drehen, sondern einen besonders schaurigen, schließlich steht Halloween vor der Tür. Speziell für den Grusel-Spaß haben die zwei frechen Kids jede Menge Monster in die Stadt geholt, die ihr nun wieder beseitigen müsst. Das Halloween-Event ist in mehrere Akte eingeteilt. Der erste hat bereits begonnen und geht am 18. Oktober in den zweiten über. Insgesamt dauert die Veranstaltung bis zum 15. November.

Immer, wenn ihr in Die Simpsons – Springfield ein Ungeheuer seht, tippt ihr es an. Sobald ihr das getan habt, verschwindet es und hinterlässt euch sechs Filmrollen. Das ist die Währung, solange der erste Akt läuft. Ihr braucht sie, um spezielle Items und Figuren freizuschalten. Im Menü findet ihr eine Übersicht über alle Dekorationen und Charaktere, die ihr im ersten Abschnitt des Halloween-Events erspielen könnt. Neben Häusern und anderen Bauwerken habt ihr die Chance, einen "Weltraum Marshmallow" in eure Stadt zu holen. Dafür müsst ihr allerdings erst einmal 44.300 Filmrollen einsacken. Wie in jedem Jahr könnt ihr auch diesmal wieder im Shop von Die Simpsons – Springfield zum Gruselfest passende Dekorationen kaufen. Die kosten keine Filmrollen, sondern Donuts oder Dollars. Ihr findet dort Kürbis-Deko in unterschiedlichen Varianten und Outfits für eure Charaktere. Solange das Event läuft, könnt ihr euren Einwohnern spezielle Aufgaben geben. Wenn sie damit fertig sind, verdient ihr ebenfalls Filmrollen.