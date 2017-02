Forschung spielt in Die Siedler Online bisher eine eher untergeordnete Rolle. Derzeit ist es lediglich möglich (und ratsam), die Fähigkeiten von Entdeckern und Geologen zu verbessern, damit sie beispielsweise mehr Beute mitbringen, größere Vorkommen entdecken oder schneller von ihrer Suche zurückkehren. Um Spezialisten in Die Siedler Online zu verbessern, braucht ihr Bücher, die der Buchbinder herstellt: Manuskripte, Kompendien und Kodizes . Wenn ihr Bücher auf Lager habt, wählt ihr einfach einen der Geologen oder Entdecker aus und klickt oben rechts auf „Talentbäume öffnen“. Dort könnt ihr das jeweilige Buch für die gewünschte Fähigkeit verwenden. Dieses Prinzip funktioniert genauso bei den Generälen, deren Skills bislang nicht erhöht werden konnten.

In Vorbereitung auf die Einführung der Talentbäume für Generäle hatte Blue Byte kürzlich mit der Veröffentlichung des Excelsior-Luftschiffes Rezepte für alle Bücher-Arten eingeführt, die ihr bei den Excelsior-Abenteuern gewinnen könnt. Sobald ihr die Rezepte habt, könnt ihr über das Raritätenproviantlager Manuskripte, Kompendien und Kodizes herstellen. Das ist deshalb sehr praktisch, weil die Herstellung beim Buchbinder sehr lange dauert, selbst auf Stufe 6.

Nachfolgend also die versprochene Übersicht der Talente für Generäle in Die Siedler Online, die ihr mit Büchern ausbauen könnt. Für jeden Skill, abgesehen von den Kodex-Fähigkeiten der höchsten Stufe, können drei Bücher (= drei Upgrades) vorgenommen werden. Beachtet, dass sich das Feature noch in der Testphase befindet, Änderungen können also noch kommen:

Manuskript

Erhöhter Schaden von Bogenschützen um 5/10/15 Prozent

Armee auf der Heimatinsel hat erhöhten Schaden um 6/13/20 Prozent

General mit 10/20/30 Prozent mehr Schaden, 33/66/100 Prozent Chance auf Flächenschaden

Lebenspunkte des Gegnerbosses reduziert um 10/20/30 Prozent

Kompendium

Ab 5 Büchern auf niedrigeren Ebenen

Min. und max. Schaden von Langbögen erhöht auf 13+3/26+6/29+9 Prozent

Dauer der Kampfrunden reduziert um 10/20/30 Prozent

Reisedauer zu Abenteuer oder Heimatinsel reduziert um 15/30/45 Prozent

Erholungszeit nach Tod reduziert um 10/20/30 Prozent

Ab 10 Büchern auf niedrigeren Ebenen

Angriffsschaden der Armee nach jeder Kampfrunde erhöht um 10/20/30 Prozent

Max. Schaden der schnellen Einheiten (Reiter, Ritter, Berittene Scharfschützen) erhöht um 1/2/3, Chance auf Flächenschaden erhöht auf 33/66/100 Prozent

Erhalte einen Söldner (Rekrut) je 600/300/200 Erfahrungspunkte durch besiegte Gegner

Laufgeschwindigkeit des Generals um 6/13/20 Prozent erhöht

Kodex

Ab 15 Büchern auf niedrigeren Ebenen

Kapazität des Generals erhöht um 5/10/15 Einheiten

Schaden schwerer Einheiten (Kanoniere, Belagerer) erhöht um 10/20/30 Prozent

Erhalte 2/4/6 Prozent der im Kampf gefallenen Einheiten zurück

Schaden von Elite-Soldaten um 4/8/12 Prozent erhöht, Chance auf Flächenschaden auf 33/66/100 Prozent erhöht

Ab 20 Büchern auf niedrigeren Ebenen (das ist die höchste Ebene des Talentbaums, nur ein Kodex pro Skill kann vergeben werden):

30 Prozent Chance auf sofortige Heilung nach einem verlorenen Kampf

1 Sterntaler je 5.000 gesammelte Erfahrungspunkte für besiegte Gegner

General führt einen zweiten Angriff (im Modus: Letzter Angriff) je Runde aus (sofern er den ersten überlebt hat)

Zielgenauigkeit der Armee steigt um 10 Prozent

Wann die Talente für Generäle den Weg auf die Live-Server von Die Siedler Online finden, ist noch nicht bekannt.

