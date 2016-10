Die Siedler Online: Guide zum Halloween-Event 2016

Der Startschuss für das Halloween-Event 2016 in Die Siedler Online fällt heute, am 19. Oktober. Bis zum 9. November habt ihr Zeit, um möglichst viele Event-Ressourcen (Kürbisse) zu sammeln, um damit in der Event-Kategorie des Kaufmanns shoppen zu gehen. Ausgeben könnt ihr die Kürbisse auch danach noch eine Woche lang, nur sind dann (abgesehen vom Handel) alle Features weg, mit denen ihr die orangen Dinger verdienen könnt. Die einwöchige Abschaltphase dient also nur dazu, übrige Event-Ressourcen auszugeben. Endgültig Schluss ist am 16. November, dann werden alle verbleibenden Kürbisse in Goldmünzen umgewandelt.

Die einzige Voraussetzung, die ihr erfüllen müsst, um beim Halloween-Event 2016 in Die Siedler Online mitzumachen, ist, dass ihr Level 19 schon erreicht habt – was ja relativ schnell zu schaffen ist.