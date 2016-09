Indem ihr auf das Luftschiff klickt, öffnet sich das Menü der Schmiede der Wahrheit. Hier könnt ihr Textschnipsel herstellen , die zusammengesetzt verschiedene Arten von Schriftstücken ergeben. Ihr wählt aus sieben unterschiedlichen Herstellungsmethoden (Briefe und Reiseführer in drei Schwierigkeitsgraden sowie ein Märchenbuch) und legt so fest, welche Art von Schnipsel herausspringen. Achtung : Es gibt keine Garantie, dass die Schmiede der Wahrheit in Die Siedler Online Textschnipsel herstellt. Manchmal spuckt die Schmiede auch andere Belohnungen für euch aus. Leer geht ihr also keinesfalls aus, nur kann es passieren, dass das mit der Schnipsel-Produktion nicht im ersten Anlauf klappt.

Mit dem Update kommt sechs Einzel-Unternehmungen in Die Siedler Online, die ihr mittels Reiseführer freischaltet. Ihr müsst in diesen Abenteuern sowohl Generäle mit Truppen aussenden, um feindliche Lager plattzumachen, als auch Förderungen herstellen wie in Szenario-ATs. Folgende Unternehmungen gibt es:

Der Epische Hof

Bei der Kampagne „Die böse Königin“ könnt ihr zudem den Epischen Hof gewinnen, wenn ihr alle Unternehmungen abschließt. Erledigt ihr die Kampagne mehrmals, gibt es später Baupläne für den Epischen Hof, die Produktionsketten freischalten. Das Epische Arbeitsgebäude funktioniert so ähnlich wie die Riesige Holzverarbeitungsstätte. Ihr könnt besonders effektive Produktionen im Epischen Hof starten, sobald ihr bei der Kampagne die passenden Baupläne gewonnen habt. Folgende gibt es:

Epischer Bauernhof: produziert Getreide

Epischer Brunnen: produziert Wasser

Episches Getreidesilo: füllt Getreidefelder auf

Epische Mühle: produziert Mehl

Epische Bäckerei: produziert Brot

Epische Brauerei: produziert Malzbier

Epischer Stall: produziert Pferde

Achtung: ihr könnt wie in der Holzverarbeitungsstätte immer nur drei Produktionen gleichzeitig laufen lassen!

So kommt ihr an Kristalle

Zu guter Letzt stellt sich natürlich die Frage, was die Herstellung von Textschnipseln in der Schmiede der Wahrheit kostet. Gute Nachricht vorweg: Ihr müsst keine Edelsteine investieren. Stattdessen heizt ihr den Ofen mit Kristallen an, das ist eine ganz neue Ressource in Die Siedler Online, die mit dem Excelsior-Update ins Spiel kommt. Kristalle bekommt ihr gratis, wenn ihr euch täglich einloggt. Der tägliche Login-Bonus wird nämlich modifiziert. Die Belohnungen der ersten sechs Tage werden durch Kristalle ersetzt, nur die 100 Edelsteine, die ihr am siebten Tag in Folge bekommt, bleiben erhalten. Eine weitere Bezugsquelle für Kristalle sind die täglichen Quests in Die Siedler Online. Die haben sich bisher ja vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie sich oft nicht gelohnt haben, weil die Belohnungen so gering waren. Dass ihr hierbei nun Kristalle für die Schmiede der Wahrheit gewinnen könnt, macht die Aufgaben deutlich attraktiver.

Alternativ könnt ihr in der Schmiede auch Edelsteine statt der Kristalle verwenden, um die Produktion von Schnipseln zu starten. 29 Edelsteine entsprechen einem Kristall – ganz billig ist das also nicht.