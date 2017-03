Die kleinen blauen Dinger sind das Zahlungsmittel in der Eventkategorie des Kaufmanns, der viele tolle Sachen für euch bereithält – ganz ohne Ironie. Dazu gehören Generäle wie der Meister der Kampfkunst und der Veteran sowie Entdecker, und zwar die Unerschrockene Entdeckerin und die neue Mutige Entdeckerin, die doppelte Beute von Schatzsuchen mitbringt. Außerdem gibt es beim Osterevent Gebäude wie das Meeranwesen, die Wassermühle, das verbesserte Getreidesilo, die verbesserte Metzgerei und – ebenfalls neu – die verbesserte Mühle (produziert drei Mal so schnell Mehl wie eine normale). Buffs und Deko könnt ihr euch für gestreifte Eier natürlich auch kaufen.

Der Ostershop in Die Siedler Online.

Wie üblich bei großen Events gibt es auch wieder ein spezielles Gebäude, das ihr durch die Erfüllung einer Eventquest freischaltet, gleich am Anfang: die Universität. Es handelt sich, wie früher beim Osternest, um ein Gebäude, das neue Siedler auf eure Insel lockt – drei Mal so schnell wie die Dorfschule. Ihr könnt das Level der Siedler-Uni nur erhöhen, indem ihr Erfolge freischaltet. Diese Errungenschaften bringen euch zudem gestreifte Eier ein. Auch schön: Ihr könnt beim diesjährigen Osterfest in Die Siedler Online gestreifte Ostereier bei (normalen, militärischen) Abenteuern erbeuten. Diese Funktion haben viele Spieler bei einigen vergangenen Events schmerzlich vermisst, etwa zu Weihnachten und Halloween.

Darüber hinaus findet ihr wie gewohnt Ostereier als Sammelgegenstände auf eurer Insel, bei Expeditionen (spielt die noch einer?) und wenn ihr Quests erledigt. Dazu gehört beispielsweise, dass ihr Störenfriede von eurer Insel in Die Siedler Online vertreiben müsst, was nur mit militärischem Einsatz oder über Buffs funktioniert, die ihr in einem der Proviantlager herstellt. Die Buffs funktionieren nicht bei euch selber, ihr müsst eure Freunde oder Gildenmitglieder bitten, welche zu werfen.